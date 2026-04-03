PBSI Berharap Leo/Daniel Bisa Langsung Bersaing

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin diharapkan bisa langsung nyetel saat kembali dipasangkan pada ajang Thailand Open 2026 mendatang.

Pelatih ganda putra utama Pelatnas Cipayung, Antonius Budi Ariantho mengungkapkan bahwa keduanya kembali dipasangkan seusai sebelumnya pernah bermain bersama.

Diharapkan tidak butuh waktu banyak untuk Leo maupun Daniel dalam beradaptasi di lapangan.

“Keduanya pernah berpasangan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dan kembali menemukan chemistry.”

“Dari sisi teknis tidak ada kendala, sebelumnya lebih pada faktor non teknis yaitu komunikasi,” ujar pelatih kelahiran 3 Oktober 1973 itu.

Menarik ditunggu kiprah dari Leo/Daniel yang sebelumnya pernah dipasangkan sejak junior.

Leo/Daniel tercatat sudah bermain bersama dan meraih empat gelar dari enam kesempatan tampil di final.

Pada penampilan terakhir di Indonesia Masters 2024 tercatat peraih medali emas SEA Games 2021 itu mampu menjadi juara seusai menumbangkan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dengan skor 21-12, 20-22, 21-11.