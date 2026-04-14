PBSI Bidik Gelar Indonesia Open 2026 setelah Nestapa di Tur Eropa dan BAC 2026

Selebrasi pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani seusai menembus final Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Indonesia Open 2026 akan kembali digelar di Istora Senayan, Jakarta, mulai 2 Juni mendatang.

Sekjen PBSI Ricky Soebagdja berharap para pebulu tangkis Indonesia mampu tampil maksimal saat bermain di hadapan publik sendiri.

Dalam beberapa turnamen terakhir, hasil yang diraih wakil Merah Putih memang belum memuaskan.

Pebulu tangkis Indonesia masih belum mampu meraih gelar, baik dalam tur Eropa maupun di Badminton Asia Championships (BAC) 2026.

"Dari hasil All England hingga BAC 2026, para pemain harus melakukan evaluasi terhadap kekurangan yang ada."

"Tidak hanya pemain, pelatih juga harus melakukan evaluasi mengenai lawan yang akan dihadapi mulai dari Korea, China hingga Taiwan," ujar pria asal Bandung itu.

Peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 itu menilai peluang Indonesia untuk meraih gelar juara masih terbuka.

Apalagi, dukungan suporter serta atmosfer Istora kerap menjadi energi tambahan bagi para pemain.

Sekjen PBSI, Ricky Subagja berharap pebulu tangkis Indonesia mengakhiri panceklik gelar saat berlaga di hadapan publik sendiri pada Indonesia Open 2026, (2/6)

