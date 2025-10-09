PBSI Gaet EO Baru demi Kembalikan Gengsi Indonesia Open
jpnn.com - PBSI mengambil langkah besar untuk menjaga marwah turnamen Indonesia Open dengan menggandeng PT Perada Swara Productions sebagai mitra penyelenggara.
Kolaborasi ini diharapkan mampu membangkitkan kembali gairah turnamen bulu tangkis level BWF Super 1000 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta.
Sekjen PBSI, Ricky Soebagdja mengatakan pihaknya sejak awal terbuka terhadap kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki komitmen membangun olahraga bulu tangkis di Tanah Air.
Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan animo penggemar bulu tangkis dalam mendukung para atlet bertanding.
"PBSI sangat terbuka kepada pihak yang ingin bekerja sama dengan kami. Setelah diskusi panjang, akhirnya kami memutuskan berkolaborasi dengan PT Perada Swara Productions selama satu tahun,” ujar Ricky.
Sementara itu, General Manager PT Perada Swara Productions Gege Dhirgantara mengaku terhormat dapat dipercaya menjadi mitra PBSI.
Dia menegaskan pihaknya akan bekerja maksimal untuk mengembalikan semangat para penggemar bulu tangkis Indonesia.
"Kami akan bekerja secara maksimal untuk menyukseskan ajang bulu tangkis di tahun depan. Harapannya, kami bisa membantu penyelenggaraan event secara baik, lancar, dan profesional."
