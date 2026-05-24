PBSI Ogah Ambil Risiko Paksa Raymond/Joaquin Main di Singapore Open 2026
jpnn.com, JAKARTA - PBSI akhirnya menarik pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dari ajang Singapore Open 2026.
Ganda putra ranking 12 dunia itu urung bermain di turnamen BWF Super 750 tersebut seusai Raymond mengalami cedera.
Pelatih ganda putra utama Pelatnas Cipayung, Antonius Budi Ariantho mengungkapkan bahwa cedera yang dialami anak asuhannya didapat saat melakukan persiapan.
Alhasil, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya juara Australia Open 2025 itu ditarik keikutsertaannya dari Singapore Open 2026.
“Daripada dipaksakan berangkat, saya memutuskan untuk menarik mundur Raymond/Joaquin dari Singapore Open 2026.”
“Sebenarnya masih bisa main tapi pasti tidak maksimal, karena ada pergerakan tertentu kurang lepas, ada yang ganjal," ungkap manajer asal klub PB Djarum itu.
Pada ajang Singapore Open 2026 dijadwalkan Raymond/Joaquin akan jumpa wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang.
Praktis dengan mundurnya Raymond/Joaquin membuat Indonesia akan mengandalkan pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.
PBSI akhirnya menarik pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dari ajang Singapore Open 2026 seusai mengalami cedera
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ada PR Besar Leo/Daniel meski Baru Juara Thailand Open 2026, Apa Itu?
- PBSI Tak Halangi Gregoria Mariska Tunjung Mundur dari Pelatnas, Ini Alasannya
- Thomas Cup 2026 Jadi Pukulan Keras, PBSI Fokus Benahi Tim untuk Asian Games 2026
- Kegagalan Indonesia di Thomas Cup 2026, 2 Pelatih Disorot PBSI
- Uber Cup 2026: Perjuangan Tim Putri Indonesia Berbuah Perunggu, PBSI Siapkan Evaluasi
- PBSI Mengapresiasi Perjuangan Putri KW Cs Jadi Semifinalis Uber Cup 2026