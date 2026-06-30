PBSI Ubah Komposisi Tim, Apriyani Rahayu Dapat Peran Baru

jpnn.com - PBSI mulai merombak komposisi skuad Pelatnas untuk menghadapi persaingan di level internasional.

Salah satu keputusan yang paling menyita perhatian ialah memindahkan Apriyani Rahayu ke sektor ganda campuran.

Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu tidak lagi dipersiapkan di sektor ganda putri.

Apriyani akan memulai perjalanan baru di sektor ganda campuran berduet dengan Dejan Ferdinansyah. Langkah tersebut menjadi bagian dari penyegaran komposisi tim yang dilakukan PBSI.

Meski sudah dipasangkan, Apriyani/Dejan belum langsung dipastikan menjadi duet permanen karena mereka akan menjalani masa uji coba di enam turnamen.

Kepala Pelatih Ganda Campuran PBSI Rionny Mainaky mengatakan perubahan tersebut merupakan upaya mencari formula baru agar kemampuan Apriyani bisa dimanfaatkan secara lebih optimal.

"Setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh, kami melihat kondisi dan performa pasangan Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari saat ini belum berada pada level yang kami harapkan."

"Karena itu, kami mencoba mencari solusi terbaik agar potensi Apriyani sebagai atlet bisa dimaksimalkan sekaligus menjawab kebutuhan tim di sektor ganda campuran," jelasnya.