menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » PBSI Ubah Komposisi Tim, Apriyani Rahayu Dapat Peran Baru

PBSI Ubah Komposisi Tim, Apriyani Rahayu Dapat Peran Baru

PBSI Ubah Komposisi Tim, Apriyani Rahayu Dapat Peran Baru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Apriyani Rahayu (depan). Foto: PBSI

jpnn.com - PBSI mulai merombak komposisi skuad Pelatnas untuk menghadapi persaingan di level internasional.

Salah satu keputusan yang paling menyita perhatian ialah memindahkan Apriyani Rahayu ke sektor ganda campuran.

Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu tidak lagi dipersiapkan di sektor ganda putri.

Baca Juga:

Apriyani akan memulai perjalanan baru di sektor ganda campuran berduet dengan Dejan Ferdinansyah. Langkah tersebut menjadi bagian dari penyegaran komposisi tim yang dilakukan PBSI.

Meski sudah dipasangkan, Apriyani/Dejan belum langsung dipastikan menjadi duet permanen karena mereka akan menjalani masa uji coba di enam turnamen.

Kepala Pelatih Ganda Campuran PBSI Rionny Mainaky mengatakan perubahan tersebut merupakan upaya mencari formula baru agar kemampuan Apriyani bisa dimanfaatkan secara lebih optimal.

Baca Juga:

"Setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh, kami melihat kondisi dan performa pasangan Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari saat ini belum berada pada level yang kami harapkan."

"Karena itu, kami mencoba mencari solusi terbaik agar potensi Apriyani sebagai atlet bisa dimaksimalkan sekaligus menjawab kebutuhan tim di sektor ganda campuran," jelasnya.

PBSI mulai merombak komposisi skuad Pelatnas untuk menghadapi persaingan di level internasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI