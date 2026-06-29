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PBVSI Beri Sinyal Positif, Reidel Toiran Berpeluang Tetap Tangani Timnas Voli Putra Indonesia?

PBVSI Beri Sinyal Positif, Reidel Toiran Berpeluang Tetap Tangani Timnas Voli Putra Indonesia?
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Selebrasi Reidel Toiran bersama dua asistennya yakni Lardi dan Nur Widayanto seusai menjadi juara ajang AVC Volleyball Cup 2026 di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad, Minggu (28/6). Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com - Kesuksesan Timnas voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026 tidak lepas dari tangan dingin pelatih Reidel Toiran.

Juru taktik asal Kuba itu mengantarkan Jasen Natanael Kilanta cum suis merebut gelar juara setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0 (34-32, 25-16, 25-23) di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad, Minggu (28/6/2026).

Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI Loudry Maspaitella menilai kehadiran Reidel Toiran memberikan dampak positif bagi performa Timnas voli putra Indonesia sepanjang turnamen.

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Hal tersebut terbilang impresif mengingat Reidel Toiran hanya memiliki waktu sekitar lima hari untuk menangani Skuad Garuda setelah dokumen kerja Sergio Veloso belum rampung.

Meski memiliki waktu persiapan yang singkat, Reidel Toiran bersama dua asistennya, Lardi dan Nur Widayanto, mampu membawa Timnas voli putra Indonesia menembus podium tertinggi AVC Men's Volleyball Cup 2026.

“Kedatangan Reidel Toiran membuat atmosfer di dalam tim menjadi positif. Para pemain menjalankan instruksi dari pelatih dengan baik.”

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“Terlihat juga bahwa Toiran sudah mengerti karakter pemain satu sama lain,” ujar Loudry saat dihubungi JPNN.com, Minggu (28/6).

Nasib Reidel Toiran kemungkinan bakal berlanjut saat Timnas voli putra Indonesia berlaga pada ajang SEA V League 2026.

PBVSI bakal perpanjang kerja sama Reidel Toiran memimpin Timnas voli putra Indonesia di SEA V League seusai mengantarkan juara di AVC Volleyball Cup 2026

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