PBVSI Buka Opsi Panggil Rivan Nurmulki dan Nizar Zulfikar ke Skuad Juara AVC Men's Volleyball Cup 2026
jpnn.com - PBVSI langsung bergerak menyiapkan Timnas voli putra Indonesia untuk menghadapi SEA V League 2026 setelah sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.
Tim asuhan Reidel Toiran memastikan gelar juara seusai mengalahkan Korea dengan skor 3-0 (34-32, 25-16, 25-23) pada partai final yang berlangsung di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad, Minggu (28/6/2026).
Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI Loudry Maspaitella mengungkapkan pihaknya akan kembali memanggil sejumlah pemain melalui proses seleksi untuk menghadapi ajang voli bergengsi Asia Tenggara tersebut.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah memanggil kembali Rivan Nurmulki dan Nizar Zulfikar, yang sebelumnya mengundurkan diri pada awal persiapan menghadapi AVC Men's Volleyball Cup 2026.
"Untuk SEA V League 2026 tentu kami akan berbicara kembali dengan Reidel Toiran mengenai opsi pemain yang akan dipanggil."
"Harapanya tentu pemain yang datang bisa melengkapi komposisi pemain yang ada," ujar Loudry saat dihubungi JPNN.com, Minggu (28/6).
Loudry menegaskan PBVSI sejak awal tidak pernah menutup pintu bagi Rivan maupun Nizar. Menurut dia, keduanya masih merupakan pemain terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.
Di sisi lain, federasi juga terus berupaya menyiapkan regenerasi dengan mencari pelapis yang sepadan agar kekuatan Timnas voli Indonesia tetap terjaga pada setiap turnamen.
Gerak cepat akan dilakukan Timnas voli putra Indonesia seusai menjadi juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menatap SEA V League 2026
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PBVSI Angkat Bicara Kesuksesan Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Men's Volleyball Cup 2026
- AVC Volleyball Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Kemungkinan Pincang di Final
- Timnas Voli Putra Indonesia Bertekad Revans, Korea Wajib Waspada
- Korea Tunggu Timnas Voli Putra Indonesia di Final AVC Men's Volleyball Cup 2026
- Live Streaming AVC Volleyball Cup 2026: Jadi Saksi Timnas Voli Putra Indonesia Hadapi India
- AVC Volleyball Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Pantang Meremehkan Oman