PBVSI Cianjur Angkat Topi dengan Komitmen Polri Memajukan Voli

jpnn.com - JAKARTA - Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Cianjur angkat topi dengan komitmen Polri, khususnya Polres Cianjur dalam memajukan olahraga.

Polres Cianjur baru saja mengakhiri kompetisi bola voli PBVSI Cup III 2026 di Lapangan Benglap, Kecamatan Cianjur, Minggu (12/7).

Agenda tahunan yang mempertemukan belasan klub lokal ini menjadi momentum penting dalam memetakan potensi atlet muda di wilayah tersebut.

Selama lebih dari sepekan, arena pertandingan menyajikan persaingan ketat dari puluhan tim putra dan tujuh tim putri yang berlaga dengan format setengah kompetisi.

Perhelatan ini efektif menjadi wadah positif bagi generasi muda agar terhindar dari aktivitas negatif.

Ketua PBVSI Cianjur Fonda Tangguh mengatakan, tingginya animo penonton di Lapangan Benglap memperkuat urgensi pemerataan program pembinaan hingga ke area pelosok selatan.

“Kehadiran jajaran Forkopimda hingga ratusan warga setempat menegaskan tingginya antusiasme masyarakat terhadap cabang olahraga ini,” kata Fonda, Senin (13/7).

Pria yang juga Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia (SPI) ini mengapresiasi peran Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yurikho Hadi.