PBVSI Janji Genjot Sektor Putri Seusai Timnas Voli Buat Kejutan di Asian Youth Games 2025
jpnn.com - Hasil manis ditorehkan Timnas voli putri Indonesia di ajang Asian Youth Games 2025.
Skuad asuhan Marcos Sugiyama sukses membawa pulang medali perak dari pesta olahraga antarnegara se-Asia tersebut.
Apresiasi Perjuangan Timnas Voli Putri Indonesia di AYG 2025
Kabib Binpres PBVSI Adang Ginanjar mengungkapkan pencapaian yang diraih Azzahra Dwi Febyane cum suis sudah melampaui ekspektasi mengingat target awal hanya delapan besar.
"Mewakili Ketum PBVSI, saya merasa bangga kepada adik-adik kami yang meraih medali perak pada Asian Youth Games 2025."
"Perjuangan mereka tidak mudah karena harus menghadapi lawan-lawan tangguh, bahkan nyaris meraih emas di final melawan Iran," ujar alumni Akpol 1989 itu.
Lecutan Bagi PBVSI
Hasil ini menjadi lecutan bagi PBVSI untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi.
Apalagi, prestasi Timnas voli putri Indonesia terus meningkat sejak ditangani Marcos Sugiyama.
PBVSI berencana memadukan pemain junior dan senior untuk ajang bergengsi berikutnya, yakni SEA Games 2025.
Raihan medali perak Asian Youth Games 2025 membuat PBVSI menjanjikan talenta muda sektor putri banyak dapat pengalaman tampil di event luar negeri
