PBVSI Jawab Rumor Sergio Veloso Jadi Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia selangkah lagi mengontrak Sergio Veloso sebagai pelatih pengganti Jeff Jiang.

Wakabid Binpres PBVSI Loudry Maspaitella mengungkapkan keputusan mengontrak pelatih asal Brasil tersebut berada di tangan jajaran pengurus.

Saat ini, pihaknya hanya tinggal menunggu kedatangan mantan pelatih tim kampus Filipina, Ateneo Blue Eagles, tersebut.

Baca Juga: PBVSI Dukung Bhayangkara Presisi Rekrut Bintang Voli Dunia untuk AVC Champions League 2026

"Masalah pelatih ini kami juga menunggu karena keputusan ada di tangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBVSI," ujar pria kelahiran 17 September 1969 itu saat dihubungi JPNN.com Kamis (7/5).

PBVSI sejatinya sempat menjaring beberapa nama untuk menjadi pelatih baru Timnas voli putra Indonesia.

Sebelum nama Sergio Veloso muncul, terdapat Marco Antonio Queiroga (Brasil) serta Nicolas Vives (Kuba).

Baca Juga: Arsela Diharapkan Jadi Pengganti Sepadan Megawati di Timnas Voli Putri Indonesia

Queiroga urung bergabung seusai tidak mencapai kesepakatan terkait nilai kontrak dan durasi tinggal di Indonesia.

Adapun Vives yang sukses bersama Jakarta LavAni belum mendapatkan lampu hijau setelah PBVSI meminta persetujuan FIVB terkait calon pelatih baru Timnas voli putra Indonesia.