PBVSI Mau Naturalisasi Pemain Asal Brasil, Pengamat Voli Beri Peringatan
jpnn.com - Pengamat voli Tanah Air Roosyudhi Priyanto menyoroti rencana PBVSI yang ingin menaturalisasi pemain asal Brasil untuk memperkuat tim nasional.
Pria yang akrab disapa Erpe itu menilai federasi sebaiknya tetap memprioritaskan pembinaan pemain lokal meskipun program naturalisasi tetap bisa menjadi salah satu opsi.
"Pembinaan harus terus jalan dan jangan menggantungkan kepada naturalisasi. Ambil pemain naturalisasi sah-sah saja, di dunia juga banyak yang melakukan."
"Proses pembinaan juga harus terus dijalankan," ujar Erpe saat dihubungi JPNN.com.
Menurutnya, saat ini sejumlah bibit muda, khususnya di sektor voli putri, mulai bermunculan di kompetisi Proliga 2026.
Beberapa nama yang dinilai menjanjikan di antaranya Clarissa Maria Thomas dari Medan Falcons, Khanza Putri Yansi Ganestri (Medan Falcons), serta Arimbi Syifana Andayani (Jakarta Livin’ Mandiri).
Erpe menilai federasi juga harus cermat dalam menentukan pemain naturalisasi yang nantinya dipilih untuk memperkuat tim nasional.
PBVSI, kata dia, bisa belajar dari langkah Turki yang menaturalisasi Melissa Vargas, yang kini menjadi salah satu pemain kunci tim asuhan Daniele Santarelli.
Pengamat voli Tanah Air, Roosyudhi Priyanto memberikan sorotan terhadap langkah PBVSI yang ingin melakukan program naturalisasi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Program Naturalisasi Timnas Voli Indonesia Dinilai Positif, Sektor Putri Jadi Sorotan
- Pelatih Baru Timnas Voli Putra Indonesia Asal Brasil Tiba Awal Mei
- Issanaye Ramires Ferraz Gantikan Jeff Jiang di Timnas Voli Putra Indonesia
- Jakarta Livin’ Mandiri di Ambang Sejarah, Tiket Final Four Proliga 2026 Jadi Taruhan
- Jakarta Electric PLN Mati-matian Amankan Tiket Final Four Proliga 2026
- Manajemen Jakarta Bhayangkara Presisi Buka Suara soal Isu Duet Noumory Keita–Darlan Souza