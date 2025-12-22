menu
PBVSI Pastikan Proliga 2026 Tetap Semarak Kendati Jumlah Peserta Menurun Drastis
Konferensi pers Proliga 2026 yang berlangsung di Jakarta, Senin (22/12). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Proliga 2026 akan bergulir mulai 8 Januari dimulai di Pontianak hingga 26 April mendatang.

Ketum PBVSI Imam Sudjarwo mengungkapkan bahwa kompetisi musim depan tetap akan berlangsung sengit kendati hanya diikuti lima tim putra, dan tujuh putri.

Pria kelahiran 5 November 1955 itu menilai perubahan kontestan tetap akan membuat pertandingan di setiap laganya berlangsung sengit.

Perubahan lainnya yang akan dilakukan yakni sistem best of three series pada perebutan tempat ketiga dan partai final.

Diharapkan dengan adanya perubahan yang dilakukan membuat masyarakat bisa terhibur dengan sajian di laga puncak.

“Proliga ini merupakan kasta tertinggi dalam upaya pembinaan prestasi voli di Indonesia. Tahun ini kualitasnya adalah sangat luar biasa karena pemain-pemain yang bermain sangat bagus-bagus,” katanya.

“Perbedaanya di 2026 menggunakan sistem best of three series yang memberikan keleluasaan buat tim untuk memenangkan laga tidak dalam satu gim,” ujar lulusan Akpol angkatan 1980 itu.

Ajang Proliga 2026 rencananya pada bulan Ramadan juga akan bergulir dengan mempertandingkan delapan laga.

PBVSI pastikan Proliga 2026 tetap berlangsung semarak kendati hanya diikuti lima tim putra, dan tujuh putri mulai Kamis (8/1/2026) mendatang.

