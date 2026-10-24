PCNU Surabaya Respons Isu Suap dan Penyekapan Peserta Muktamar PBNU

jpnn.com, SURABAYA - Isu suap dan penyekapan peserta Muktamar Ke-35 PBNU di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026 kembali mencuat.

Ketua PCNU Kota Surabaya Kiai Haji Masduqi Toha merespons isu tersebut.

"Semua isu itu tidak benar. Sebagai peserta muktamar, saya tidak pernah menemukan soal uang suap itu. Juga isu penyekapan di asrama haji, itu hanya penampungan peserta muktamar yang datang duluan, sedangkan lokasi di pesantren belum siap,” kata Kiai Masduqi di Surabaya, Jumat.

Dia menyampaikan bantahan tersebut untuk merespons laporan dua PCNU ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni PCNU Sekadau, Kalimantan Barat, terkait dugaan suap Rp40 juta dan PCNU Nias terkait dugaan suap Rp250 juta.

Masduqi Toha juga menanggapi pernyataan Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur dalam sebuah siniar yang menyebut dugaan suap dengan sumber dana dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Nusron Wahid.

Terkait isu penyekapan peserta muktamar di Asrama Haji Surabaya, Masduqi membenarkan bahwa dirinya selaku anggota panitia membawa uang tunai dalam jumlah besar saat berada di lokasi tersebut.

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"Itu bukan suap, tetapi karena pengelola Asrama Haji Surabaya memang tidak mau dibayar secara transfer sehingga saya membawa uang tunai untuk pembayaran 800-an muktamirin yang menginap," katanya.

Bantahan tersebut juga sejalan dengan penilaian Dewan Pers terhadap tayangan siniar Forum Keadilan TV yang memuat tuduhan Gus Lilur mengenai dugaan suap dalam Muktamar Ke-35 NU.