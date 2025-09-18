menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » PCO Diubah Jadi Badan Komunikasi Pemerintah, Istana Ungkap Alasannya

PCO Diubah Jadi Badan Komunikasi Pemerintah, Istana Ungkap Alasannya

PCO Diubah Jadi Badan Komunikasi Pemerintah, Istana Ungkap Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025). Foto: ANTARA/dokumentasi pribadi.

jpnn.com - Pemerintah mengubah Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presiden Communication Office (PCO) menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perubahan itu sebagai bentuk tranformasi dan bukan membentuk badan baru.

“Mentransformasi yang perubahan dari kepala kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah,” ucap Prasetyo, di Istana Negara, pada Rabu (17/9).

Baca Juga:

Menurut dia, setelah dievaluasi, pemerintah membutuhkan perbaikan komunikasi tidak hanya mewakili presiden, tetapi pemerintah.

“Kami ingin secara lebih luas, nah maka kemudian kami ubah ini menjadi badan komunikasi pemerintah,” kata dia.

Selain itu, Badan Komunikasi Pemerintah juga diharapkan bisa menyinkronkan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan daerah lainnya.

Baca Juga:

Hal itu agar seluruh program yang dijalankan bisa lebih efektif karena terkoordinasi dalam satu pintu.

“Seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah,” tuturnya.

Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presiden Communication Office (PCO) diubah menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Istana sampaikan alasannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI