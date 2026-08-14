PCP Tower di SCBD Pertahankan Sertifikasi Greenship Platinum

jpnn.com, JAKARTA - Pacific Century Place Jakarta, yang lebih dikenal sebagai PCP Tower kembali menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dengan mempertahankan Sertifikasi Greenship Level Platinum dari Green Building Council Indonesia (GBCI).

Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi PCP Tower, gedung perkantoran Premium Grade A yang berlokasi di kawasan strategis SCBD (Sudirman Central Business District), dalam mengelola properti berstandar internasional yang efisien, ramah lingkungan, serta mengutamakan kenyamanan dan kesehatan penggunanya.

Sertifikat Greenship Level Platinum tersebut diserahkan secara langsung oleh Widjojo Hardjoprakoso selaku Expert Associate Green Building Council Indonesia , kepada Jeff Ngoi selaku General Manager Operasional Pacific Century Place Jakarta.

Level Platinum merupakan peringkat tertinggi dalam sistem penilaian Greenship GBCI yang mencakup berbagai aspek, mulai dari efisiensi energi, pengelolaan air, kualitas lingkungan dalam ruang, hingga praktik manajemen operasional gedung yang berkelanjutan.

Jeff Ngoi menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen jangka panjang Pacific Century Place Jakarta dalam mengintegrasikan prinsip green building sejak awal pengoperasian gedung.

“Sebagai gedung perkantoran Premium Grade A di kawasan SCBD, PCP Tower berkomitmen untuk menghadirkan lingkungan kerja yang efisien, modern, dan berkelanjutan. Berbagai inisiatif seperti penerapan sistem pencahayaan hemat energi, pengelolaan air yang efisien, serta penggunaan material ramah lingkungan kami terapkan secara konsisten demi menciptakan kenyamanan optimal bagi tenant dan pengunjung,” ujarnya.

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Sebelumnya, Pacific Century Place Jakarta yang dikenal sebagai PCP Tower juga telah mengantongi Sertifikat LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design), standar internasional yang dikeluarkan oleh U.S. Green Building Council (USGBC) yang berbasis di Amerika Serikat untuk bangunan hijau yang menilai serta mengakui penerapan desain serta konstruksi gedung yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selain itu, PCP Tower turut memperoleh Sertifikat BCA Green Mark dengan peringkat Gold dari Building and Construction Authority (BCA) Singapura, yang menilai aspek desain, konstruksi, operasional, serta pemeliharaan gedung yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.