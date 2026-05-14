menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » PDHI dan Human Initiative Pastikan Hewan Kurban Sehat dan Bebas Penyakit

PDHI dan Human Initiative Pastikan Hewan Kurban Sehat dan Bebas Penyakit

PDHI dan Human Initiative Pastikan Hewan Kurban Sehat dan Bebas Penyakit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kerja sama Human Initiative (HI) dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dalam program Sebar Qurban 2026. Foto: dokumentasi Human Initiative

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat jumlah pemotongan hewan kurban di Indonesia pada 2025 mencapai 2,26 juta ekor atau meningkat sekitar 12 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah juga terus memperkuat pengawasan kesehatan hewan karena kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) masih muncul di sejumlah wilayah.

Oleh karena itu, Human Initiative (HI) dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) memperkuat kerja sama dalam program Sebar Qurban 2026.

Baca Juga:

Melalui kerja sama itu, kedua pihak ingin membantu masyarakat menjalankan qurban dengan hewan yang sehat, aman, dan sesuai syariat.

Kolaborasi tersebut mencakup pendampingan peternak, pengecekan kesehatan hewan kurban, serta penguatan pemahaman masyarakat tentang penanganan daging kurban yang baik.

Human Initiative (HI) dan PDHI juga menjalankan quality control di sejumlah titik distribusi hewan kurban untuk menjaga kondisi hewan sebelum proses penyembelihan.

Baca Juga:

Ketua Umum PB PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan masyarakat perlu memilih hewan kurban yang sehat dan cukup umur sesuai syariat.

Dia juga mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip ASUH, yaitu Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.

Human Initiative (HI) dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) memperkuat kerja sama dalam program Sebar Qurban 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI