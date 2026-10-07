PDI Perjuangan Kutuk Penganiayaan Koordinator Sospol BEM UI Hafidz Hernanda

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan mengutuk keras penganiayaan, perampasan, dan ancaman pembunuhan terhadap Hafidz Hernanda, Koordinator Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI. Peristiwa itu terjadi di Jalan Tebet Barat Dalam, Jakarta Selatan, Minggu malam (4/10), saat Hafidz pulang seusai mengikuti konsolidasi. Akibatnya, ia mengalami cedera kepala, luka lebam, dan bibir robek.

PDI Perjuangan mencermati sejumlah kejanggalan yang diungkap BEM UI. Pelaku tidak mengambil motor maupun barang berharga lain, tetapi justru menyasar ponsel korban. Fitur pelacak ponsel tersebut diketahui mati sebelum serangan terjadi. Di lokasi juga ditemukan sarung tangan lateks, lakban hitam, kain putih, dan korek api. Fakta-fakta itu menunjukkan peristiwa tersebut tidak bisa dianggap kriminal jalanan biasa.

Serangan terhadap aktivis mahasiswa merupakan serangan terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Kekerasan tidak boleh menjadi alat untuk membungkam suara kritis.

Penganiayaan dan ancaman pembunuhan bukan delik aduan. Karena itu, PDI Perjuangan menuntut Polda Metro Jaya segera bertindak tanpa menunggu laporan. PDI Perjuangan meminta aparat mengusut secara transparan, memeriksa CCTV dan jejak digital, menguji barang bukti, menangkap pelaku, serta mengungkap aktor di balik peristiwa tersebut.

PDI Perjuangan juga menyampaikan solidaritas kepada Hafidz Hernanda dan keluarga besar BEM UI.

"Penganiayaan dan ancaman pembunuhan bukan delik aduan. Karena itu, PDI Perjuangan menuntut Polda Metro Jaya segera bertindak tanpa menunggu laporan," demikian pernyataan yang disampaikan Juru Bicara PDI Perjuangan M. Guntur Romli. (tan/jpnn)