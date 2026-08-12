Perkuat Strategi Taruna Merah Putih, PDI Perjuangan Rangkul Generasi Muda Menuju 2029
jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan memperkuat strategi untuk mendekati generasi muda menjelang Pemilu 2029 melalui organisasi sayap partai, Taruna Merah Putih (TMP).
Pendekatan tersebut diarahkan untuk membangun kedekatan, memberikan pendidikan politik, sekaligus mendorong keterlibatan anak muda dalam kegiatan kemasyarakatan.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya peran TMP sebagai ruang bagi generasi muda untuk mengenal politik secara lebih terbuka.
Pesan tersebut disampaikan saat melantik pengurus DPP TMP masa bakti 2025-2030 di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/8).
“Jadilah ruang terbuka bagi generasi muda Indonesia untuk melakukan pendidikan politik, membangun semangat juang, dan melakukan kerja-kerja nyata di tengah rakyat,” ujar Megawati.
Dalam kepengurusan baru tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI-P Diah Pikatan OP Haprani atau Mbak Pinka dipercaya menjadi Ketua TMP periode 2025-2030.
Pinka mengatakan TMP akan membawa semangat “Politik Menjadi Asyik” untuk mengubah cara generasi muda memandang politik. Menurutnya, pendekatan yang lebih terbuka dan nyaman diperlukan untuk menarik minat anak muda yang selama ini masih memiliki persepsi negatif terhadap politik.
“Anak muda sekarang sudah jadi wajahnya Indonesia. Pada 2029 nanti, lebih dari separuh pemilih itu anak muda. Oleh karena itu, semangat kerja kita ke depan cuma satu: Politik Menjadi Asyik,” ucapnya.
Rangkaian pelantikan pengurus DPP TMP periode 2025-2030 diawali dengan pembacaan Dedication of Life Bung Karno oleh Dang Perkasa Alam Panjaitan.
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