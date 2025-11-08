PDI Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FSPI Sebut Jangan Dikuasai Dendam Politik
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Presidium Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI), Zuhelmi Tanjung, menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri yang menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Zuhelmi menilai sikap tersebut mencerminkan bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.
“Alasan penolakan Ibu Mega sebagai mantan presiden sekaligus Ketua PDIP tentang luka sejarah mencerminkan bahwa bangsa ini belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu,” kata Zuhelmi dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11).
Menurutnya, dendam politik hanya akan menimbulkan risiko yang bisa menghambat semangat rekonsiliasi nasional.
Dia berharap Megawati dan PDIP menunjukkan kedewasaan berpolitik sebagai mantan kepala negara.
"Kami berharap ada kedewasaan berpolitik yang dapat dicerminkan oleh Ibu Mega, terlebih beliau adalah mantan Presiden RI, agar Indonesia dapat lebih maju sesuai semangat persatuan yang kini dibangun oleh Presiden Prabowo,” lanjutnya.
Zuhelmi juga menilai bahwa pemimpin sejati seharusnya menampilkan keteladanan dalam menghargai semua tokoh bangsa, meskipun pernah berseberangan secara politik.
Dia mencontohkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang tetap menghormati Ir. Soekarno sebagai Bapak Bangsa.
Koordinator Presidium FSPI, Zuhelmi Tanjung merespons pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional Seoharto
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menhut soal TFFF: Prabowo Bersama Presiden Brasil Pimpin Penyelamatan Hutan Tropis Dunia
- Polemik Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Akademisi: Bangsa Besar Mampu Berdamai dengan Sejarah
- Gemapi Papua Serukan Rekonsiliasi Sejarah, Dukung Gelar Pahlawan Nasional Soeharto
- Rizky Agung: Warisan Pembangunan Soeharto Masih Menjadi Penopang Kemajuan Bangsa
- Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, Anita Wahid Kisahkan Ancaman Pembunuhan ke Gus Dur
- Tokoh Tani Beberkan Alasan Dukungan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto dan Gus Dur