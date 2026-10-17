PDIP Bakal Gelar Pekan Peduli Sampah Nasional, Gerakan Dipusatkan di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan bakal menggelar Pekan Peduli Sampah Nasional pada 9-14 November 2026 yang dipusatkan di Jakarta dan dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh kader partai berkelir merah hingga tingkat desa.

Hal demikian seperti disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Eriko Sotarduga dalam webinar di kawasan Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna, Malang Selatan, Sabtu (17/10)

"Tanggal sembilan sampai 14 November akan mengadakan Pekan Peduli Sampah Nasional," ujar dia, Sabtu.

Menurut Eriko, Pekan Peduli Sampah Nasional dengan menyasar limbah organik rumah tangga untuk diolah menjadi pupuk.

"Kami akan memecahkan rekor MURI nanti tanggal 14 November," ujarnya.

Eriko mengatakan efek samping dari penggunaan pupuk kimia dalam menanam ialah membuat tanah menjadi keras.

Dia mengatakan partainya mendorong pengolahan sampah organik dengan biodecomposer dalam menenam.

Eriko mengaitkan gerakan Pekan Peduli Sampah Nasional dengan Hari Pahlawan pada 10 November.