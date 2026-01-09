PDIP Bakal Gelar Rakernas, Bahas Persoalan Geopolitik sampai Krisis Ekologis

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan bakal melaksanakan Rakernas sekaligus peringatan HUT ke-53 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, pada 10-12 Januari 2026.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut rangkaian acara dimulai pada 10 Januari dengan peringatan HUT ke-53.

Selanjutnya, kata dia, PDIP bakal melanjutkan kegiatan dengan penyelenggaraan Rakernas hingga 12 Januari 2026.

Hasto menuturkan acara akan dihadiri pengurus PDIP di tingkat pusat dan daerah yang diwakili ketua, sekretaris dan bendahara.

"Rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakkan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan partai," kata dia melalui keterangan persnya, Jumat (9/1).

Diketahui, PDIP melaksanakan Rakernas sebagai tindak lanjut hasil Kongres ke-VI PDIP pada Agustus 2025 lalu.

PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan subtema Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya.

Adapun, Satyam Eva Jayate adalah slogan berbahasa Sanskerta yang artinya "Kebenaran akan Menang".