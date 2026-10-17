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PDIP Bakal Pecat Bupati Klaten, Surat Terbit Senin Besok

PDIP Bakal Pecat Bupati Klaten, Surat Terbit Senin Besok
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Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menggunakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyebut partainya menyesalkan tindakan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang diduga menerima suap dan gratifikasi.

Komarudin menyebut DPP PDIP secara rutin mengingatkan para kader partai, baik di eksekutif maupun legislatif, bekerja untuk rakyat.

"Jangan sekali-kali menggunakan kesempatan untuk korupsi," kata dia kepada awak media, Sabtu (17/10).

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Bung Komar sapaan Komarudin Watubun menyebut DPP PDIP pada 14 September memanggil seluruh kader partai untuk diingatkan menjauhi perilaku korupsi.

Legislator Komisi II DPR RI itu menyebut Bupati Hamenang menjadi satu di antara kader yang hadir undangan DPP PDIP.

"Terjadi sekarang, Bupati Klaten ketangkap korupsi," ujar dia.

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Bung Komar melanjutkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga selalu mengingatkan kader partai, baik di eksekutif maupun legislatif menjauhkan diri dari korupsi.

Megawati, kata dia, meminta kader partai yang bertugas di eksekutif dan legislatif untuk melayani rakyat, bukan mengumpulkan kekayaan dari hasil korupsi.

Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyebut partainya bakal menerbitkan surat pemecatan Bupati Klaten Hamenang Wajar.

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