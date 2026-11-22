jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 dan Rapat Kerja Nasional II secara sederhana di Sekolah Partai. Hal itu sebagai wujud empat terhadap masyarakat yang masih menghadai berbagai tekanan ekonomi dan fiskal.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa gerakan Merawat Pertiwi akan terus digelorakan menuju peringatan HUT ke-54 PDIP dan Rapat Kerja Rakernas II pada 10–12 Januari 2027.

"PDI Perjuangan menyatu bersama rakyat memperingati HUT partai yang ke-54 yang dilaksanakan di akar rumput, sekaligus melanjutkan gerakan Merawat Pertiwi untuk Indonesia Raya," kata Hasto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (22/11).

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Hasto menyampaikan itu saat memberi pengarahan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDIP Provinsi Bangka Belitung di Belitung, Minggu (22/11/2026). Hasto hadir bersama Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Rudianto Tjen dan Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning.

Dalam pengarahannya, Hasto mencontohkan kondisi kawasan pelabuhan dan wisata Tanjung Pendam, Belitung, yang dia lihat saat berlari pagi bersama warga. Sampah masih menutupi selokan dan di beberapa tempat muncul bau tidak sedap. Hasto meminta digunakan bio decomposer hasil karya kader PDI Perjuangan, yang bisa dibuat secara mandiri.

Dia mendorong kader PDIP bergotong royong membangun taman kota, menanam pohon cemara udang, melakukan penghijauan, serta rutin membersihkan lingkungan setiap hari Sabtu pada minggu keempat.

Gerakan merawat lingkungan itu pun diarahkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dengan menggandeng pelaku UMKM serta usaha kuliner rakyat melalui advokasi dan pendampingan manajemen agar nilai ekonominya meningkat.

"Gerakan Merawat Pertiwi dengan melakukan penghijauan, pembersihan sampah, memilah sampah dari rumah tangga secara disiplin, sampah organik diolah menjadi kompos melalui teba, dan kemudian sungai-sungai kita bersihkan, penghijauan taman-taman kota kita buat, maka ini akan menjadi napas kehidupan dan simbol PDI Perjuangan hadir di tengah-tengah persoalan rakyat di dalam merawat lingkungan," papar Hasto.