PDIP Bikin Peringatan Sumpah Pemuda di Yogyakarta, Dihadiri Dua Sosok Ini, Hmm...

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Adian Napitupulu dan akademisi Rocky Gerung bakal hadir saat puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang digelar PDI Perjuangan di panggung Merah Muda Fest, GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (1/11).

Ketua DPP PDI Perjuangan MY Esti Wijayanti menyebutkan kehadiran dua sosok ini menjadi daya tarik utama dalam gelar wicara bertema Sumpah Pemuda dan Arah Baru Generasi Bangsa.

Nantinya, Adian dan Rocky akan berdialog bersama Putu Ayu Saraswati, Puteri Indonesia Lingkungan 2020 guna membahas relevansi nilai-nilai Sumpah Pemuda di tengah tantangan zaman.

“Generasi muda adalah masa depan Indonesia. Mereka harus terus bersuara agar masa depan berpihak pada mereka,” ujar Esti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/10).

Legislator DPR RI itu mengatakan PDIP memilih Yogyakarta sebagai lokasi puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 karena kota itu memiliki makna historis bagi Indonesia.

Esti mengingatkan Yogyakarta pernah menjadi pusat pemerintahan RI ketika Jakarta diduduki Belanda setelah proklamasi.

“Kota Yogyakarta dipilih karena menjadi tempat di mana revolusi kembali bergema pada awal kemerdekaan Indonesia,” tutur Esti.

Dia menyebutkan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno bahkan sempat menyebut perpindahan pemerintahan ke Yogyakarta sebagai langkah Mendirikan Banteng Republik.