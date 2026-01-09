PDIP Gelar HUT ke-53 dan Rakernas 2026, Konsolidasi sebagai Partai Penyeimbang

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, pada 10 hingga 12 Januari 2026. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan acara ini adalah bentuk konsolidasi partai.

"PDI Perjuangan menegaskan diri sebagai Partai Penyeimbang dengan kerja nyata di tengah rakyat di tengah berbagai bencana yang melanda di Tanah Air, dengan spirit kemanusian, keadilan dan keberpihakan kepada rakyat," kata Hasto di Jakarta, Jumat (9/1).

Rakernas mengangkat tema "Satyam Eva Jayate" yang berarti "Kebenaran akan Menang" dengan subtema "Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya". Hasto menjelaskan tema ini menjadi perisai moral dengan standar kebenaran ideologi Pancasila.

"Tema Satyam Eva Jayate menjadi perisai moral dengan standar kebenaran ideologi Pancasila dengan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945. Bagi para pemuda, Satyam Eva Jayate bukan sekedar slogan, namun pesan moral dalam dunia digital untuk berani berbicara kritis sebagai cermin kebebasan berpendapat yang dilindungi Konstitusi serta berani menempuh jalan 'anti mainstream' di dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan," urai Hasto.

Ia menambahkan, subtema yang dikutip dari lagu Indonesia Raya itu menggambarkan daya tahan dan kesetiaan pada jalan kerakyatan. Rakernas akan dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus pusat, daerah, serta kepala daerah dari PDIP.

"Di dalam Rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban Partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakkan hukum, hingga program internal Partai dan tanggung jawab kerakyatan Partai," ujar Hasto.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari Kongres ke-VI PDIP yang digelar pada Agustus 2025. (tan/jpnn)