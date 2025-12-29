PDIP Gelar Rakernas pada Awal Januari 2026, Angkat Tema Soal Ekologis
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP bakal melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), pada 10-12 Januari 2026 bertepatan HUT ke-53 parpol.
Alumnus Universitas Pertahanan (Unham) itu menyebut isu lingkungan menjadi satu topik pembahasan dalam Rakernas.
"Kebijakan ekologis dari hulu ke hilir itu nanti akan menjadi bagian dari pembahasan di dalam Rakernas PDIP, 10 sampai 12 Januari yang akan datang," kata Hasto menjawab awak media di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (29/12).
Selain Rakernas, PDIP dalam waktu dekat bakal menggelar perayaan Natal bersama di daerah terdampak bencana, yakni Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.
"Itu untuk bersama-sama membangun solidaritas sosial," ujar Hasto.
Namun, kata pria kelahiran Yogyakarta itu, PDIP ingin menyelesaikan konsolidasi internal sebelum Rakernas pada 2026.
Hasto menuturkan PDIP tinggal menyelesaikan Konferda di Sumatera Barat (Sumbar), karena wilayah itu masih terdampak bencana.
PDIP, kata dia, bakal memakai cara daring menyelesaikan Konferda di Sumbar, agar selesai pada 2025.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebut PDIP membawa isu ekologis dalam Rakernas pada 10-12 Januari 2026.
