PDIP Gelar Soekarno Run di Blitar Besok

jpnn.com, JAKARTA - DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) menggelar Soekarno Run untuk kategori lomba lima dan sepuluh kilometer di Blitar pada Minggu (8/11) yang dimulai pukul 05.00 WIB.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Bidang Pemuda dan Olahraga Eri Cahyadi menyebut Soekarno Run digelar partainya bukan semata urusan elektoral, seperti upaya menggaet pemilih muda.

Sebab, kata dia, kegiatan itu diniatkan untuk membangkitkan semangat perjuangan ke generasi penerus, seperti peristiwa Rengasdengklok dalam memproklamasikan Indonesia.

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"Ada peristiwa Rengasdengklok. Ketika semua Rengasdengklok itu memaksa untuk presiden melakukan proklamasi, menyatakan proklamasi di tanggal 17 Agustus, karena itulah perjuangan ini, bangsa ini tidak bisa dan tidak boleh berhenti," ujarnya saat menjawab pertanyaan awak media, Sabtu (7/11).

Selain itu, lanjut dia, PDIP ingin memberi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan, sehingga menggelar berbagai acara olahraga, seperti Soekarno Run dan Soekarno Cup.

"Contoh di Soekarno Cup, ada anak muda yang dari Banyuwangi ketika dia tidak memiliki sepatu, tidak memiliki tempat uang untuk berlatih, tetapi skill-nya sangat luar biasa. Hari ini mereka bisa bermain di Liga 3," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto menyebut Soekarno Run yang diselenggarakan di wilayahnya bakal diikuti hampir 5 ribu peserta.

"Alhamdulillah sesuai laporan daripada panitia, ini menyentuh angka 4.200. Hampir 5.000 sebetulnya, tetapi kami tutup," ujarnya.