PDIP Gembira Prabowo Copot Sigit dari Kapolri

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli mendukung Presiden RI Prabowo Subianto yang mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan menunjuk Komjen Suyudi Ario Seto sebagai pengganti.

"PDIP menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto," kata Guntur melalui layanan pesan, Kamis (1/10).

Dia menyebutkan pergantian Kapolri menjadi kewenangan Presiden RI dengan persetujuan DPR RI seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Guntur mengatakan mekanisme penunjukan Komjen Suyudi sebagai Kapolri baru sudah dijalankan sesuai aturan.

"Surat Presiden telah diterima DPR, uji kelayakan dan kepatutan telah dilaksanakan Komisi III. Proses berjalan sesuai aturan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

PDIP, kata Guntur, ingin mengingatkan satu hal sederhana menyikapi pergantian Kapolri, yakni setiap jabatan ada masanya.

"Tidak ada jabatan yang abadi. Kekuasaan yang terlalu lama berada di satu tangan berisiko melahirkan kejenuhan, menumpulkan daya koreksi, dan menjauhkan institusi dari harapan rakyat," ujarnya.

Guntur mengatakan PDIP berjanji bakal terus mengawal agenda reformasi Polri, baik melalui fungsi pengawasan di DPR maupun bersama masyarakat sipil.