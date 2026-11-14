PDIP Hormati Hak Prabowo Usulkan 2 Nama Calon Wapres Pengganti Gibran

jpnn.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut partainya menghormati hak prerogatif Presiden RI Prabowo Subianto dalam menyetor dua nama sebagai Wapres ke MPR RI.

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11).

"Maka, kami menghormati hak prerogatif dari Presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat," kata dia menjawab awak media, Sabtu (14/11).

Diketahui, posisi Wapres kosong setelah pejabat sebelumya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti ke MPR RI pada Kamis (12/11).

Hasto berharap dua nama yang nantinya diajukan sosok terbaik dan mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat saat ini.

"Nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” kata dia.

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Hasto kemudian menerima pertanyaan soal mencuatnya dua nama kader PDIP dalam bursa calon wakil presiden (cawapres), yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Hasto menyinggung soal penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bahwa calon wakil presiden berasal dari parpol atau gabungan partai.