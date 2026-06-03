PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis dengan Timor Leste

jpnn.com, DILI - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tiba di Dili, Timor Leste, sebagai tim pendahulu untuk mendiskusikan kunjungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dijadwalkan pada Juli 2026. Kedatangan Hasto ini dalam rangka persiapan penganugerahan Grand Collar Order of Timor Leste, penghargaan tertinggi dari pemerintah Timor Leste kepada Megawati.

Hasto menyatakan bahwa Megawati menerima anugerah tersebut atas jasanya membuka peta jalan menuju rekonsiliasi antara Indonesia dan Timor Leste. Ia menjelaskan, saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Megawati mengunjungi Timor Leste pada 20 Mei 2002 untuk menghadiri peringatan hari kemerdekaan negara tersebut.

Setibanya di Dili, Hasto bersama delegasi yang terdiri dari Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi Andreas H. Pareira, Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP Andi Widjajanto, serta Direktur Luar Negeri PDIP Hanjaya Setiawan, langsung menuju Istana Presiden Timor Leste. Rombongan diterima oleh Vicky Tchong dan tim dari Kantor Kepresidenan yang bertanggung jawab atas protokol dan kelancaran kunjungan Megawati. Dalam pertemuan itu, Hasto didampingi oleh Acting Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Dili, Banga Malewa.

Hasto menguraikan bahwa selain menghadiri penganugerahan dan bertemu dengan Presiden Jose Ramos Horta, Megawati juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, tokoh masyarakat Indonesia di Dili, serta mengunjungi situs bersejarah kedua negara.

Presiden Ramos Horta sebelumnya telah berkunjung ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, pada 23 Maret 2026. Pertemuan itu merupakan lanjutan dari diskusi akrab saat keduanya menjadi pembicara dalam forum internasional Zayed Award for Human Fraternity di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 4 Februari 2026. Hasto menambahkan bahwa dalam pertemuan di Teuku Umar itulah Presiden Ramos Horta secara resmi mengundang Megawati ke Timor Leste.

Selain membahas kunjungan Megawati, delegasi PDIP juga mendiskusikan kerja sama untuk meningkatkan persahabatan melalui hubungan kepartaian dan kemasyarakatan kedua negara yang berbatasan serta memiliki perdagangan ekonomi strategis. Hasto mengungkapkan rasa bangganya karena sejumlah BUMN Indonesia seperti Pertamina, BRI, Mandiri, Waskita Karya, Hutama Karya, dan Pegadaian aktif dalam kegiatan perekonomian di Timor Leste. (tan/jpnn)