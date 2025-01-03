PDIP Jatim Salurkan 485 Sapi Kurban di Iduladha 1447 Hijriah

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) membagikan 485 sapi kurban melalui kantor DPD dan DPC ke pondok pesantren, ormas keagamaan, masjid dan panti asuhan di provinsi beribu kota Surabaya itu pada momen Iduladha 1447 Hijriah, Rabu (27/5).

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah menyebut pembagian sapi kurban rutin dilakukan pihaknya selama momentum Iduladha.

"Iduladha itu ibadah spiritual, sekaligus sosial," kata Said melalui keterangan persnya, Rabu.

Dia berharap pembagian 485 sapi kurban bisa membantu warga Jatim untuk merasakan berkah Iduladha.

"Kami ingin berbagi dengan rumah tangga miskin yang rata-rata bekerja sektor informal di Jatim, agar mereka bisa ikut merasakan berkah Iduladha," ungkapnya.

Said mencatat penduduk Jatim yang bekerja di sektor infomal mencapai 64,4 persen, dari keseluruhan pekerja.

Menurutnya, jumlah pekerja informal di Jatim lebih tinggi dari catatan nasional sebesar 59,4 persen.

"Hal ini menandakan meskipun penduduk Jatim bekerja, tetapi mereka tidak mendapat standar upah layak," kata Said.