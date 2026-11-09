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PDIP Kenang Panda Nababan Sosok Wartawan Pejuang & Politikus Petarung

PDIP Kenang Panda Nababan Sosok Wartawan Pejuang & Politikus Petarung
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Wartawan kawakan yang juga politikus senior PDIP Panda Nababan. Foto: arsip JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus tokoh pers nasional Panda Nababan meninggal dunia karena sakit, Senin (9/11).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya Panda Nababan.

Hasto mengenang Panda sebagai wartawan pejuang dan politikus petarung yang sepanjang hidupnya menunjukkan keberanian, keteguhan sikap, serta komitmen kuat terhadap demokrasi.

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"Kepergian beliau merupakan kehilangan besar, bukan hanya bagi keluarga dan sahabat, tetapi juga bagi dunia pers, PDI Perjuangan, dan kehidupan demokrasi Indonesia," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11).

Menurut Hasto, Panda Nababan merupakan sosok yang mampu memadukan pengalaman panjang sebagai wartawan dengan kiprahnya sebagai politikus.

Ketajaman berpikir, sikap kritis, dan keberanian menyampaikan kebenaran, menjadi karakter yang melekat pada diri politikusPDI Perjuangan tersebut. 

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"Almarhum merupakan sosok yang menjadikan pengalaman jurnalistik, ketajaman berpikir, dan keberanian menyampaikan kebenaran sebagai bagian dari pengabdiannya kepada bangsa dan negara," ujarnya.

Bagi PDI Perjuangan, kata Hasto, Panda Nababan memiliki jejak sejarah penting dalam perjalanan politik Indonesia, terutama memperjuangkan kebebasan pers, demokrasi, dan hak-hak politik rakyat.

Panda Nababan meninggal dunia karena sakit, Senin (9/11). PDIP kenang Panda Nababan sebagai wartawan pejuang dan politikus petarung.

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