menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » PDIP Kerahkan Bus Klinik dan Truk Laundry Bantu Korban Bencana Jawa Barat

PDIP Kerahkan Bus Klinik dan Truk Laundry Bantu Korban Bencana Jawa Barat

PDIP Kerahkan Bus Klinik dan Truk Laundry Bantu Korban Bencana Jawa Barat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerjunkan tim sukarelawan kesehatan dan armada bantuan, termasuk bus klinik berjalan dan truk laundry, untuk membantu korban banjir dan tanah longsor di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung Barat. Foto: PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerjunkan tim sukarelawan kesehatan dan armada bantuan, termasuk bus klinik berjalan dan truk laundry, untuk membantu korban banjir dan tanah longsor di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung Barat.

Aksi kemanusiaan ini dilepas Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dari Kantor Megawati Institute, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1).

"PDI Perjuangan ingin menunjukkan bahwa politik itu adalah kehidupan. Ada yang menafsirkan politik hanya sekadar elektoral, tapi bagi kami, elektoral adalah buah dari kerja-kerja tulus di tengah rakyat," ujar Hasto.

Baca Juga:

Hasto menegaskan gerakan ini merupakan pengejawantahan ideologi partai dan tindak lanjut instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Ibu Megawati sudah mempersiapkan agar Baguna dan tim kesehatan, khususnya di Jawa Barat, betul-betul siaga dengan truk logistik dan medis. Begitu bencana terjadi, kami tidak lagi gagap dan bisa langsung bergerak," pungkasnya.

Armada yang dikerahkan merupakan hasil gotong royong kader, termasuk kontribusi dari sejumlah anggota DPR RI.

Baca Juga:

Selain layanan kesehatan, kehadiran unit mobil laundry dirancang untuk membantu kebutuhan sanitasi warga di pengungsian. Aksi serupa sebelumnya telah dilakukan PDIP di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (tan/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Politikus PDIP: Dewan Perdamaian Gaza Memunculkan Persoalan Baru

PDIP kerahkan bus klinik dan truk laundry untuk bantu korban bencana di Jabar, sebut politik adalah kemanusiaan.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI