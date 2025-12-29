PDIP Kirim 30 Ambulans ke Wilayah Bencana, Hasto Singgung Perintah Megawati soal Balita
jpnn.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hadir dalam acara pelepasan 30 unit ambulans dan 90 tenaga medis di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Senin (29/12) ini ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Diketahui, 30 unit ambulans dan 90 tenaga medis ini berasal dari Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP.
Hasto saat acara menyebutkan pengiriman ambulans dan tim sebagai instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Megawati, kata dia, ingin PDIP terus terlihat aktif membantu pemulihan korban banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Hasto menuturkan Megawati sampai memperhatikan detail kebutuhan warga terdampak bencana yang perlu dibantu tim dari PDIP.
“Ibu Mega menuliskan langsung daftar kebutuhan untuk 'bencana basah' ini. Beliau mengingatkan agar kami tidak melupakan kaum perempuan dan balita," ujarnya, Senin.
Hasto menuturkan PDIP bahkan menyertakan perlengkapan bayi dan pembalut yang sebenarnya dibutuhkan warga terdampak bencana kaum wanita dan balita.
"Maka, dalam ambulans ini disertakan logistik khusus seperti perlengkapan bayi, pembalut, hingga sarung,” kata pria kelahiran Yogyakarta itu.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menaruh perhatian terhadap masalah balita di lokasi bencana Sumatra.
