PDIP Luncurkan Liga Kampung Soekarno Cup 2025, Target Cetak Talenta Nasional

jpnn.com, BALI - Liga Kampung Soekarno Cup II 2025 resmi diluncurkan di Bali pada Jumat (5/12), menandai dimulainya turnamen sepak bola yang bertujuan mencari talenta nasional sekaligus menanamkan nilai-nilai Nation and Character Building. Turnamen yang akan berlangsung hingga 13 Desember ini diikuti delapan tim regional dari seluruh Indonesia.

Peluncuran dihadiri tokoh sentral PDIP, termasuk Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, M. Prananda Prabowo. Sorotan utama adalah pesan khusus dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang disampaikan oleh Ketua Panitia Nasional, I Made Agus Mahayastra.

“Ibu Megawati Soekarnoputri menyampaikan salam dan mengucapkan selamat atas berlangsungnya turnamen Soekarno Cup ini,” ujar Agus Mahayastra yang juga Bupati Gianyar.

Baca Juga: Politikus PDIP Tuduh Menhut Raja Juli Sembunyikan Data Tambang Ilegal

Ia menegaskan tujuan turnamen melampaui sekadar pertandingan, yaitu untuk membangkitkan kembali memori kolektif bangsa tentang peranan besar Bung Karno dalam meletakkan fondasi pembangunan karakter melalui olahraga.

Agus Mahayastra juga memastikan kehadiran Megawati di puncak acara. “Kami sampaikan juga bahwa Ibu Megawati akan menghadiri pada saat Grand Final di tanggal 13 Desember 2025 yang akan bertempat di Stadion Dipta, Gianyar,” jelasnya.

Kehadiran tersebut diprediksi menjadi daya tarik bagi ribuan suporter yang akan memadati stadion.

Soekarno Cup II 2025 diikuti oleh delapan tim perwakilan regional yang diberi nama kehormatan "Banteng". Tim tersebut adalah Banteng Tapanuli Utara, Banteng Jawa Barat, Banteng Jawa Tengah, Banteng Jawa Timur, Banteng Bali, Banteng Jakarta dan Banten, Banteng Sulawesi Selatan, dan Banteng Papua Tengah. Pertandingan digelar dengan metode setengah kompetisi di beberapa lokasi, termasuk Stadion Ngurah Rai dan Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Pembukaan turnamen diwarnai pertunjukan seni dan budaya kolosal yang melibatkan seribu seniman dari Bali, melambangkan semangat gotong royong. Panitia berharap ajang ini dapat memperkuat persaudaraan dan menjunjung tinggi sportivitas.