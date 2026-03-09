menu
PDIP Menerbitkan Surat Instruksi Terkait Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di area patung Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2). Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan menerbitkan surat nomor 963/IN/DPP/III/2026 tertanggal 5 Maret 2026 tentang Instruksi Antisipasi Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia.

Sekjen dan Ketua DPP PDIP Hasto Kristiyanto serta Darmadi Durianto menjadi pejabat yang meneken surat untuk kepala daerah hingga kader partai berkelir merah berstatus anggota DPRD Tingkat I dan II.

Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli membenarkan informasi terkait penerbitan surat Instruksi Antisipasi Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia.

"Iya, suratnya benar," kata dia melalui layanan pesan, Senin (9/3).

DPP PDIP dalam awal surat menyebut eskalasi konflik Timur Tengah belakangan terus meningkat yang mengakibatkan melonjaknya harga minyak mentah dunia. 

DPP PDiP dalam surat menilai melonjaknya harga kenaikan minyak mentah dunia berpotensi menambah beban subsidi BBM di Indonesia sekitar Rp7 triliun.

"Hal tesebut akan berimplikasi pada kenaikan harga BBM dan berdampak pula pada naiknya biaya distribusi barang, harga pangan, serta memicu inflasi yang memberatkan kehidupan rakyat kecil," demikian surat yang diterbitkan DPP PDIP.

Dari situ, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menerbitkan instruksi bagi kepala daerah dan kader PDIP

