PDIP Minta BPBD Sulteng Bergerak Cepat Pascagempa M6,7 di Palu

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Matindas J. Rumambi, menyampaikan keprihatinannya atas gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu dan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, Senin (16/6).

Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, Matindas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Masyarakat Sulawesi Tengah saya minta tetap waspada terhadap gempa susulan dan mengikuti seluruh arahan resmi yang disampaikan oleh BMKG, BPBD, pemerintah daerah, maupun aparat terkait. Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ujar Matindas J. Rumambi dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.

Sebagai daerah yang memiliki sejarah kebencanaan yang besar, menurut Matindas, setiap kejadian gempa harus direspons secara cepat, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Ia mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, khususnya pendataan dan penelusuran menyeluruh terhadap dampak yang ditimbulkan.

"Saya meminta BPBD bersama Pemda segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi warga, mengidentifikasi potensi korban, memetakan kerusakan rumah, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, sekolah, serta infrastruktur vital lainnya," tegasnya.

Matindas juga meminta proses evakuasi segera dilakukan apabila ditemukan masyarakat yang terdampak, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di bangunan yang mengalami kerusakan struktural. Ia menekankan pentingnya kesiapan bantuan logistik agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi apabila situasi berkembang.

"Kami meminta pemerintah melakukan asesmen cepat untuk menentukan skala kebutuhan dan memastikan intervensi bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran," ujar anggota fraksi DPR RI dapil Sulawesi Tengah itu.