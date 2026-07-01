PDIP Minta Kepala BGN Buka Data Kadernya yang Main Proyek MBG

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan telah berkirim surat kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang.

Ada tiga poin tertuang dalam surat yang diteken Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun.

Satu di antaranya, permohonan permintaan data nama-nama kader PDIP yang terhubung langsung atau tidak dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nama-nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi maupun pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG dan patut diduga memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kader PDIP," bunyi surat DPP PDIP kepada Nanik seperti dikutip pada Rabu (1/7).

PDIP juga meminta dibukanya data bentuk keterlibatan dari pihak partai berkelir merah dalam pelaksanaan program MBG.

Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu juga memohon data pendukung lainnya yang relevan dan dapat digunakan untuk kepentingan klarifikasi serta penegakan disiplin organisasi.

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"Data dan informasi yang diberikan akan digunakan semata-mata untuk kepentingan internal organisasi dalam rangka penegakan etika dan disiplin partai."

Surat untuk Nanik tersebut terbit setelah adanya aturan internal yang menginstruksikan seluruh kader PDIP untuk tidak memanfaatkan program MBG guna memperoleh keuntungan finansial.