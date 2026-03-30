PDIP Minta Negara Perhatikan Pendidikan Anak Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menerbitkan surat nomor 337/EX/DPP/III/2026 menyikapi gugurnya satu prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL PBB atau pasukan perdamaian, yakni Praka Farizal Rhomadhon.

Surat ditandatangani langsung Sekjen dan Ketua DPP PDIP Hasto Kristiyanto serta Ahmad Basarah pada Senin (30/3) ini.

Diketahui, Praka Farizal yang tergabung dalam UNIFIL PBB tewas akibat serangan artileri Israel di Lebanon, Minggu (29/3).

PDIP dalam surat menyebut ketum partai mereka Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader parpol berduka atas tewasnya Praka Farizal.

Megawati seperti dalam surat juga memerintahkan kader PDIP memberikan penghormatan terbaik ke almarhum.

"Mengusulkan kepada negara untuk memberikan kenaikan pangkat anumerta, jaminan hari tua, dan masa depan pendidikan anaknya," demikian pernyataan PDIP dalam surat mereka, Senin.

Partai berkelir merah itu juga akan bergotong royong membantu keluarga Praka Farizal, termasuk memberikan santunan rumah atau beasiswa bagi anak almarhum.

"Termasuk pemberian santunan rumah ataupun ke depan beasiswa bagi anaknya yang saat ini baru berusia dua tahun," demikian pernyataan PDIP.