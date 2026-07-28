PDIP Minta Pemerintah Respons Cepat Reaksi Negatif Pasar Atas Mundurnya Perry Warjiyo

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintah harus merespons dampak negatif setelah mundurnya Perry Warjiyo dari posisi gubernur Bank Indonesia.

Diketahui, mundurnya Perry Warjiyo sempat direspons negatif dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"PDIP mendorong supaya dampak dari reaksi negatif itu cepat direspons oleh pemerintah," kata Hasto di Jakarta, Selasa (28/7).

Menurut Hasto, respons dari pasar keuangan harus diperhatikan, karena menjadi instrumen terjujur menyikapi suatu kebijakan.

"Ini adalah instrumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah, termasuk oleh DPR RI," ungkap Hasto.

Dia menilai penting bagi pemerintah merespons cepat demi mengembalikan kepercayaan pelaku pasar terhadap arah pembangunan ekonomi dan politik.

"Oleh karena itulah, PDI Perjuangan mendorong supaya reaksi negatif dari pasar ini dapat dijawab dengan cepat dengan penuh rasa percaya diri agar arah ekonomi kita bisa kembali dipulihkan," kata dia.

Terkait sosok pengganti Perry Warjiyo, Hasto mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memilih calon gubernur BI. Hal itu mengingat BI merupakan lembaga independen, sehingga mekanisme pemilihan nantinya akan melalui proses ujian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI.