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PDIP Nonaktifkan Anggota DPRD yang Terseret Kasus Dokter Icha

PDIP Nonaktifkan Anggota DPRD yang Terseret Kasus Dokter Icha
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Andreas Hugo Pareira. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan menonaktifkan anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Veronika Lake, yang diduga terlibat dalam kasus intimidasi terhadap Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha (27).

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan penonaktifan dilakukan selama proses hukum yang tengah berjalan di kepolisian.

"DPC menonaktifkan dia selama proses hukum di polisi. Dia sudah dipanggil oleh polisi. Kami menunggu proses hukumnya," kata Hugo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).

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Hugo menjelaskan, DPC PDIP TTU juga telah memanggil Veronika untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut.

Menurut dia, Veronika sudah menyampaikan penjelasan kepada internal partai maupun penyidik kepolisian.

"Hari ini anggota DPRD dari PDI Perjuangan sudah dipanggil oleh Badan Kehormatan partai di Timor Tengah Utara untuk dimintai penjelasan dan klarifikasi atas dugaan yang berkaitan dengan kasus bunuh dirinya Dokter Icha. Dia sudah memberikan penjelasan," ujarnya.

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Kasus ini konon menyeret dua anggota DPRD Kabupaten TTU lainnya, yang juga sudah dimintai keterangan oleh kepolisian.

Peristiwa bermula saat dua anggota DPRD itu mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Leona terkait penanganan seorang pasien anak korban gigitan ular hijau yang merupakan keponakan salah satu dari mereka.

PDIP menonaktifkan anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Veronika Lake, yang diduga terseret kematian Dokter Icha.

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