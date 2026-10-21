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PDIP Pecat Bupati Klaten Tersangka Korupsi

PDIP Pecat Bupati Klaten Tersangka Korupsi
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Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun di Sekolah Partai, Jakarta, Selasa (21/10). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyebut partainya per Senin (20/10) kemarin telah menerbitkan surat pemecatan terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

"Kami sudah proses kemarin, hari Senin kemarin untuk dipecat," kata Bung Komar sapaan Komarudin ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (21/10).

Diketahui, Bupati Hamenang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi. 

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KPK telah menetapkan Bupati Hamenang sebagai tersangka pada 16 Oktober 2026 dalal kasus yang sama.

Dia diduga terlibat dalam lima kluster kasus korupsi, termasuk suap pemeriksaan keuangan BPK dan potongan fee proyek, serta langsung ditahan selama 20 hari.

Bung Komar mengatakan PDIP tegas terhadap kader yang tersangkut kasus korupsi, karena menjadi perintah ketum Megawati Soekarnoputri. 

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"Kalau untuk urusan korupsi, pasti kita pecat. Itu perintah Ketum begitu," ujarnya.

Toh, kata legislator DPR RI itu, PDIP sudag rutin mengingatkan kader untuk tak berperilaku rasuah dalam setiap kegiatan.

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut partainya tegas terhadap kader yang tersangkut kasus korupsi dengan sanksi pemecatan.

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