PDIP Pengin Gerakan Peduli Sampah Jadi Kebiasaan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan menggelar kerja bakti membersihkan lingkungan sebagai bagian dari rangkaian Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11) pagi ini.

Sejumlah pengurus DPP PDIP tampak ikut gotong royong membersihkan lingkungan, yakni Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PDIP Yuke Yurike, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo dan Adian Napitupulu.

Hadir pula elite PDIP lain seperti Eriko Sotarduga, Komarudin Watubun, Bintang Puspayoga, Wiryanti Sukamdani, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Djarot Saiful Hidayat, hingga Ketua Panitia PPSN Patricia Hutapea.

Eriko mengatakan kerja bakti sebagai bagian dari PPSN yang berlangsung 9-14 November 2026 untuk menggelorakan pemilahan sampah.

"Pagi ini, kami melakukan gotong royong, memungut, memilih, dan memilah sampah,” kata Eriko, Sabtu ini.

Menurut dia Jakarta menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah setiap hari dan bisa diolah menjadi sumber energi sekaligus memberikan nilai tambah bagi provinsi.

"Kami mau membuat ini menjadi sesuatu hal yang lazim dan menjadi kebiasaan baik di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Kerja bakti melibatkan ratusan kader PDIP dari berbagai wilayah di Jakarta serta anggota Pramuka Jakarta Pusat dan pemuda setempat.