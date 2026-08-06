menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » PDIP Peringati Hari ASI Internasional, Hasto: Ini Bentuk Autokritik Watak Kekuasaan Tingkat Elite

PDIP Peringati Hari ASI Internasional, Hasto: Ini Bentuk Autokritik Watak Kekuasaan Tingkat Elite

PDIP Peringati Hari ASI Internasional, Hasto: Ini Bentuk Autokritik Watak Kekuasaan Tingkat Elite
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
DPP PDI Perjuangan memperingati Hari ASI Internasional di Lapangan Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (6/8). Monang Sinaga/PDIP

jpnn.com, SUKABUMI - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut langkah partainya menggelar peringatan Hari ASI Internasional sebagai watak pergerakan partai dan autokritik terhadap kekuasaan di tingkat elite politik nasional.

Hal demikian dikatakan Hasto setelah menghadiri peringatan Hari ASI Internasional di Lapangan Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi, Kamis (6/8).

"Ini sekaligus sebagai autokritik atas watak kekuasaan di tingkat elite yang sering kali terjebak pada penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan hukum," ujarnya, Kamis.

Baca Juga:

Menurutnya, PDIP dengan menggelar peringatan Hari ASI Internasional ingin menunjukkan watak politik yang bekerja demi rakyat.

"Maka, PDI Perjuangan mendorong pada watak sejati politik, seperti hari ini bertemu dengan para Ibu-ibu di Sukabumi untuk membangun kesadaran tentang pentingnya ASI," ujar Hasto.

Diketahui, PDIP mengusung tema ASI Eksklusif: Perjuangan Dimulai dari Pelukan Ibu dalam peringatan di Sukabumi, Kamis ini.

Baca Juga:

PDIP menggelar kegiatan untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya ASI eksklusif bagi tumbuh kembang, daya tahan tubuh, serta kecerdasan masa depan anak Indonesia. 

Hasto menjelaskan pemilihan Kabupaten Sukabumi sebagai lokasi acara bukan tanpa alasan. 

PDIP dengan menggelar peringatan Hari ASI Internasional ingin menunjukkan watak politik yang bekerja demi rakyat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI