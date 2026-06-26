PDIP Pertanyakan Tindakan Prabowo Setelah Tahu Pemodal Demonstrasi
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai wajar Presiden RI Prabowo Subianto membedakan demonstrasi yang substantif dan bayaran.
Sebab, kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu, Presiden RI memegang kuasa terhadap alat negara, sehingga bisa membedakan demonstrasi.
"Tidak sulit bagi presiden untuk mengetahuinya," ujar Andreas kepada awak media, Kamis (25/6).
Dia mengatakan rakyat tentu paham jabatan setingkat Presiden RI bisa membedakan jenis demonstrasi tanpa harus disampaikan ke publik.
"Tanpa presiden menyampaikan di depan umum pun kita memahami bahwa presiden mengetahui itu," ujar Andreas.
Dia mengatakan saat ini yang dibutuhkan ialah tindak nyata setelah Presiden RI mengetahui demonstrasi yang berkategori bayaran.
"Langkah dan tindakan apa yang dilakukan, terhadap demonstrasi yang substantif dan mana demonstrasi bayaran," ujarnya.
Namun, Andreas menangkap nada ancaman semata dari ucapan Prabowo ketika membahas demonstrasi bayaran dalam pidato di Gorontalo.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut rakyat tentu paham jabatan setingkat Presiden RI bisa membedakan jenis demonstrasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kasus YTR Jadi Perhatian Presiden Prabowo Subianto, KSP Dudung: Negara Hadir & Peduli
- Ketum LOGIS 08 Dukung Prabowo Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan
- Prabowo: Hanya di Indonesia Polisi Mengurus Pertanian, Tentara Sering di Sawah
- Prabowo Ditantang Menindak Pemodal Demonstrasi
- Prabowo Yakin Swasembada Pangan Indonesia Bukan untuk Satu Tahun, Seterusnya
- 2 Calon Manajer KDMP Meninggal, PDIP Sentil Aspek Gotong Royong Koperasi