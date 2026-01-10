menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » PDIP Pilih Nama Barata untuk Maskot Banteng Berjaket Merah, Ini Alasannya

PDIP Pilih Nama Barata untuk Maskot Banteng Berjaket Merah, Ini Alasannya

PDIP Pilih Nama Barata untuk Maskot Banteng Berjaket Merah, Ini Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PDI Perjuangan memperkenalkan Barata sebagai nama maskot banteng saat hari perdana Rakernas I di Beach City International Stadium, Ancol, Sabtu (10/1). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan memperkenalkan nama maskot banteng dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Beach City International Stadium, Ancol, Sabtu (10/1).

PDIP memakai nama Barata sebagai maskot banteng berdiri yang mengenakan jaket berkelir merah dan celana hitam.

Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital M. Prananda Prabowo mengatakan maskot banteng dipilih sebagai bentuk komitmen ideologis.

Baca Juga:

Putra Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu mengatakan nama Barata dipilih dengan filosofi berkaitan persatuan.

"Banteng Barata melambangkan kekuatan rakyat yang berakar pada persatuan, bergerak dengan kesadaran, dan bertindak demi keadilan serta kedaulatan bangsa," kata Prananda, Sabtu.

Maskot banteng berjaket merah dipilih dari proses panjang setelah PDIP menggelar sayembara secara internal.

Baca Juga:

PDIP memilih lima besar pemenang sayembara pembuatan maskot dengan piagam penghargaan khusus. 

Langkah tersebut menegaskan komitmen PDIP dalam menghargai inovasi dan kreativitas inklusif yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

PDI Perjuangan membeberkan alasan memberi nama Barata untuk maskot banteng berjaket merah. Apa maknanya?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI