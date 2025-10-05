menu
PDIP Puji Prabowo yang Sudah Bangun Postur Pertahanan TNI Secara Geopolitik

Prajurit TNI melaksanakan defile pasukan dan alutsista, atraksi demonstrasi prajurit pada HUT ke-80 TNI tahun 2025 di Monas, Jakarta. Foto: Dispenad

jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan seluruh keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan selamat kepada TNI yang merayakan HUT ke-80.

Hal demikian seperti dikatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melalui keterangan persnya, Minggu (5/10).

"Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri dan seluruh keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan selamat HUT ke-80 TNI," kata dia.

Hasto mengatakan TNI yang berasal dari rakyat, terbukti sangat efektif di dalam menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara.

"Menjadi kekuatan penjaga perdamaian dunia yang begitu disegani di dunia internasional," kata pria kelahiran Yogyakarta itu.

Hasto mengungkapkan TNI dalam sejarah juga mampu menjalankan diplomasi pertahanan dengan sangat baik. 

Sebab, kata dia, postur pertahanan TNI juga dirancang di dalam menjaga amanat konstitusi bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa.

"Di sinilah basis konstitusional, mengapa Indonesia begitu aktif menjaga perdamaian dunia," kata Hasto.

Sekjen PDIP Hasto menganggap Presiden RI Prabowo Subianto mampu menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

