jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa di balik pengisian jabatan wakil presiden yang kosong, hal yang lebih penting bukan sekadar bertanya siapa wakil presidennya, melainkan mengambil pelajaran dari peristiwa mundurnya wakil presiden dan memastikan penyebabnya tidak terulang.

"Ya kita tunggu saja keputusan dari Presiden Prabowo karena secara konstitusi beliau memang punya hak, punya kewenangan untuk mengusulkan itu. Kalau di PDI Perjuangan, sikap politik ke luar dan ke dalam, termasuk dalam jabatan-jabatan strategis juga sikap ke dalam itu ditentukan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto di Surabaya, Senin (23/11), seusai menghadiri Seminar Nasional di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Hasto pun merujuk pernyataan Megawati dalam orasi ilmiah di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. "Ibu Mega mengatakan terima kasih kami menjadi penyeimbang, kami berada di luar pemerintahan. Itu yang menjadi pegangan bagi seluruh kader PDI Perjuangan," tegasnya.

Hasto lalu menegaskan apa yang menurutnya harus menjadi fokus pembacaan atas peristiwa itu. "Ini harus menjadi suatu pelajaran yang terpenting jangan melihat wakil presidennya mundur, harus dilihat apa di balik kemunduran itu mengapa itu terjadi dan bagaimana agar itu tidak terjadi pada masa yang akan datang," ujarnya.

Menurut Hasto, pelajaran pertama menyangkut watak kekuasaan itu sendiri. "Bagi PDI Perjuangan sebaiknya kita juga belajar dari peristiwa politik ini," katanya.

Dia merumuskannya tegas. "Karena ini harus menjadi satu pelajaran bahwa ketika kekuasaan dibangun dengan ambisi maka yang ada adalah suatu kerapuhan. Karena kami pada prinsipnya kebenaran akan menang," ujar Hasto.

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Pelajaran kedua, kata dia, kekuasaan tidak boleh dipakai sebagai alat kepentingan pribadi. "Ini harus menjadi suatu pelajaran yang berharga bahwa tidak boleh ada satu pihak mana pun yang menggunakan kekuasaan sebagai alat bagi ambisi kepentingan-kepentingan pribadi dan kemudian mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar," tegasnya.

Pelajaran ketiga menyangkut aparat dan hukum. Hasto merujuk ajaran Megawati Soekarnoputri soal penggunaan alat-alat negara, termasuk fenomena parcok untuk kepentingan kekuasaan pada masa kedua Jokowi, maka apa yang terjadi menjadi pelajaran berharga tentang netralitas aparatur negara, termasuk pentingnya soal sistem promosi jabatan di kepolisian.