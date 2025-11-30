PDIP Serukan Moratorium Penebangan Hutan dan Stop Pembalakan Liar di Konferda Jambi

jpnn.com, JAMBI - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerukan moratorium penebangan hutan dan penghentian pembalakan liar sebagai respons atas bencana ekologis yang melanda Sumatera. Seruan ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam Konferensi Daerah (Konferda) PDIP Provinsi Jambi, Minggu (30/11).

Hasto menegaskan, politik Merawat Pertiwi yang digagas Ketua Umum Megawati Soekarnoputri adalah sebuah keniscayaan.

“Ibu Ketua Umum senantiasa memberikan instruksi harian kepada seluruh jajaran partai. Konteks bencana besar yang terjadi di Sumatera—dengan korban jiwa mencapai ratusan—membuktikan bahwa politik lingkungan yang selalu ditekankan Ibu Megawati melalui gerakan Merawat Pertiwi adalah suatu kebenaran,” kata Hasto di Gedung Putih, Telanaipura.

Dalam pidatonya, Hasto menyoroti akar masalah dari bencana yang terjadi.

“Pembalakan hutan terjadi di mana-mana dengan pembenaran kemanfaatan perekonomian, food estate, hingga hilirisasi industri. Alam sangat menderita, terjadi ketidakseimbangan ekosistem, diperparah oleh global warming. Akhirnya, kerusakan lingkungan menjadi ancaman bagi eksistensi umat manusia di muka bumi,” ujarnya.

Sebagai solusi, PDIP menyerukan serangkaian langkah tegas. Partai mendesak dihentikannya penebangan pohon, dilindunginya hutan dan ekosistem, serta diselamatkannya mata air sungai.

“Harus dikedepankan moratorium penebangan hutan serta penegakan hukum yang tegas agar tidak boleh lagi ada backing aparat yang melindungi praktik ilegal,” jelas Hasto.

Hasto juga menekankan bahwa gerakan ini adalah perintah langsung dan telah menjadi kultur partai.