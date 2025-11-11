menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » PDIP Terima Pemberian Gelar Pahlawan Gus Dur Hingga Marsinah, Kecuali Soeharto

PDIP Terima Pemberian Gelar Pahlawan Gus Dur Hingga Marsinah, Kecuali Soeharto

PDIP Terima Pemberian Gelar Pahlawan Gus Dur Hingga Marsinah, Kecuali Soeharto
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Muhammad Guntur Romli. Foto: dokumentasi pribadi untuk JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyebutkan parpolnya menerima pemberian gelar pahlawan terhadap Presiden keempat RI Abdurahman Wahid atau Gus Dur, aktivis Marsinah, hingga sejumlah figur lain.

Namun, kata dia, PDIP sampai kini masih menolak tegas pemberian gelar pahlawan terhadap Presiden kedua RI Soeharto. 

"PDI Perjuangan menerima gelar pahlawan bagi Gus Dur, Marsinah dll kecuali kepada Soeharto. Kami menolak gelar pahlawan pada Soeharto," kata Guntur Romli melalui layanan pesan, Selasa (11/11).

Baca Juga:

Pria yang aktif di media sosial itu mengatakan PDIP menilai pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi 1998. 

"Bagaimana mungkin sosok yang sudah digulingkan rakyat Indonesia, tiba-tiba disebut pahlawan," kata Guntur Romli.

Toh, kata dia, Orde Baru di bawah Soeharto menjadi pihak yang merepresi Gus Dur dan Marsinah, sehingga PDIP mempertanyakan pemberian gelar pahlawan buat eks Pangkostrad itu.

Baca Juga:

"Bagaimana mungkin Marsinah dan Gus Dur yang menjadi sasaran kekerasan di era Orde Baru, pelaku (Soeharto, red) dan korbannya sama-sama ditempatkan sebagai pahlawan," kata dia.

Guntur Romli menyebutkan negara atau pemerintah seharusnya menagih kepada Soeharto dan ahli waris ganti rugi triliunan sebagaimana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyebutkan parpolnya konsisten menolak pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI